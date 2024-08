LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la sessione pomeridiana Ganna e gli azzurri per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Per il momento è tutto con la nostratestuale. Appuntamento alle 17.30 circa per seguire insieme laserale della terza giornata delsu. 15.53 L’Italia si è qualificata alla finale per ildell’inseguimento a squadre femminile. Le azzurre sono state battute nettamente dalla Nuova Zelanda e questa sera affronteranno la Gran Bretagna per salire sul gradino più basso del podio. 15.51 Miriam Vece e Sara Fiorin sono state eliminate ai ripescaggi del keirin femminile. Grande rammarico per Vece che ha terminato al terzo posto sia le batterie che il ripescaggio. 15.49 Obara, Tjon En Fa, Lendel ed Helal accedono ai sedicesimi di finale dello sprint maschile che apriranno laserale alle 17.30. 15.47 Rorke lancia lunghissima la volata.