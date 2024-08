In Adriatico sempre più tartarughe | Già 30 liberate da inizio anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mortadella e Nina sono tornate in mare. Sono le dueche Fondazione Cetacea ha ‘liberato’ ieri mattina poco dopo l’alba sulla spiaggia davanti a circa 80 persone, tra cui molti turisti, che hvoluto assistere all’evento. Per le due Caretta Caretta si tratta del ritorno a casa dopo essere state curate per le ferite riportare in mare. "La maggior parte delle lesioni sono dovute a eliche o comunque all’attività umana in mare. Una parte delleci arriva dopo essere stata pescata dai pescherecci – spiega Sauro Pari, presidente di Cetacea –. Dall’dell’ne abbiamogià 30 e e altre dodici sono nelle vasche del centro di recupero in attesa di essere rilasciate in mare, cosa che penso accadrà nelle prossime settimane. Poi riprenderle attività della pesca, oggi ferma, e ci aspettiamo nuovi arrivi.