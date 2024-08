Imane Khelif medaglia sicura Le polemiche? Vinco per gli arabi e le donne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Parigi —si è asta unaalle Olimpiadi di Parigi, conquistando il diritto di competere per l’oro o l’argento. La sua performance sul ring, in cui ha sconfitto la thailandese Janjaem Suwannapheng con decisione unanime in tutte e tre le riprese, è stata una vittoria non solo sportiva ma anche simbolica. Questa vittoria ha silenziato una tempesta di bugie, odio, e rancori che hanno caratterizzato i giorni precedenti, doveè stata oggetto di attacchi personali e accuse infamanti. Di fronte a chi l’ha derisa e vilipesa, chiamandola “maschio” o “transessuale” e persino chiedendole di dimostrare la propria femminilità,ha risposto con il miglior modo possibile: vincere. La sua vittoria, seguita da una danza trionfale al centro del ring, è stata un gesto di orgoglio e resistenza.