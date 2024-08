Il Parma su Natan oggi summit con il Napoli per definire la cessione del brasiliano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024)incontro decisivo peril prestito dial, mentre Conte valuta le nuove opzioni in difesa per il. Il difensorepotrebbe essere vicino a dire addio alè previsto un incontro cruciale tra i dirigenti dele delper discutere la possibiledel centrale difensivo, con l’opzione di un prestito al club emiliano., acquistato dalper colmare il vuoto lasciato da Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione con la maglia azzurra. Il calciatore, ex Bragantino, è stato utilizzato sporadicamente e ha dimostrato difficoltà anche nel ricoprire ruoli non propriamente suoi, come quello di terzino sinistro. Antonio Conte, tecnico del, sembra non considerareuna pedina fondamentale per il suo progetto.