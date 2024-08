Il macellaio di Khan Younis la mente del 7 ottobre il volto del male | ecco chi è il nuovo capo politico di Hamas Yayha Sinwar e come la sua nomina può cambiare la guerra a Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il suo nome di battaglia è “Abu Ibrahim” ma all’anagrafe risultaed è stato sceltodidopo la morte?di Ismail Haniyeh,?rimasto ucciso il 31 luglio?a Teheran, in Iran,?in un attacco attribuito a Israele. Da giovane era sopranto “ildi” dai palestinesi. Per Tel Aviv invece è la “” degli attentati del 7, “ildel”, o meglio un “morto che cammina”. Da oltre dieci mesi però di lui non si ha più traccia. Subito dopo i brutali attentati in Israele costati la vita a quasi 1.200 persone e la libertà a 251 ostaggi, di cui 111 ancora nelle mani di, compresi 39 già dichiarati morti,è scomparso.Migliaia di soldati israeliani, droni, dispositivi di intercettazione e informatori lo cercano in tutta la Striscia.