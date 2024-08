Il decreto Omnibus arriva in Cdm Ecco cosa prevede

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Oggi in Consiglio dei ministriil. Si tratta di un pacchetto di misure fiscali e sociali: tra i punti salienti dell’aumento della flat tax per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, contributi economici per le famiglie sfollate a Scampia, proroghe fiscali e nuovi fondi per emergenze nazionali, oltre a tutele assicurative per studenti e insegnanti. Uno degli elementi principali delè il raddoppio della flat tax per i grandi contribuenti che decidono di trasferire la loro residenza fiscale in Italia. Introdotta nel 2017, la misura è stata concepita per attirare nel paese persone con grandi capacità finanziarie. L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero passerà da 100.000 a 200.000 euro annui. Questo regime può essere esteso ai familiari con un’imposta forfettaria di 25.000 euro annui per ciascun membro aggiuntivo.