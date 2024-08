Gran festa dopo i fuochi è il giorno di San Donato | oggi le celebrazioni in Pieve e al Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 – E’il santo patrono di Arezzo. Una giornata dianticipata ieri dalla notte deid’artificio che hanno radunato al Prato tantissime persone per la tradizionale vigilia di San. Una serata estiva che come ogni anno ha coinvolto tutti gli aretini rimasti in città ed iniziata ieri con la cerimonia dell’offerta del cero alla presenza dei quattro quartieri della Giostra del Saracino e delle rappresentative del comune in Cattedrale. Tante le famiglie presenti dalle 21 per assistere al passaggio del corteo storico, seguito alle 22 dall’esibizione dei Musici della Giostra del Saracino sul sagrato del. Tutto prima dello spettacolo pirotecnico che ha illuminato ail cielo della città.