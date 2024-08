Gilmour-Napoli Schira | Accordo di massima per un contratto fino al 2029

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024)potrebbe essere il prossimo rinforzo, mentre illavora anche per l’arrivo di Brescianini e le cessioni di Cajuste e Gaetano. Ilcontinua a rafforzare la propria squadra in vista della nuova stagione. Dopo aver portato a termine gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa, il club azzurro si sta ora concentrando sul centrocampo. Nicolò, noto giornalista di calciomercato, ha fornito aggiornamenti significativi riguardanti l’ultimo obiettivo del. Secondo quanto riportato dasui social, Billy, giovane e promettente centrocampista del Brighton, è vicino al trasferimento al. L’prevede unal, confermando l’interesse a lungo termine del club azzurro per il talento scozzese.