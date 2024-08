Esercito Iran ' la risposta contro Israele sarà dura'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "La gang criminale sionista non rispetta alcuna regola o legge e sicuramente riceverà unadall'per avere ucciso il leader di Hamas, Ismail Haniyeh". Lo ha affermato il comandante dell'iano, Abdolrahim Mousavi, aggiungendo che lapotente e la nomina di Yahya Sinwar come capo dell'ufficio politico di Hamas prova chenon dovrebbe avere alcuna speranza sul proprio futuro. "I sionisti hanno capito che il loro crollo è stato accelerato, quindi cercano di rallentarlo adottando misure cieche ma il loro desiderio non si avvererà e saranno annientati", ha detto Mousavi, come riporta Irna.