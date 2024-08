Elezioni Usa il ritorno del Midwest | come Walz può ribaltare le sorti dei democratici

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tim, governatore del Minnesota scelto da Kamala Harrissuo vice nella corsa alla Casa Bianca, incarna una figura politica in grado di far dialogare l’anima progressista del Partito Democratico con l’elettorato moderato e rurale che negli ultimi anni si è allontanato dalla sinistra americana. Un progressista con radici rurali Sessantenne dalla folta chioma bianca,porta in dote un’esperienza variegata: ex insegnante di storia, allenatore di football, veterano della Guardia Nazionale e rappresentante al Congresso di un distretto conservatore del Minnesota rurale. Un curriculum che sembra ritagliato su misura per ricucire lo strappo tra ie quell’America profonda che guarda con diffidenza all’establishment di Washington. Politiche progressiste in azione Ma attenzione a liquidarloun semplice centrista.