CLAMOROSO- Calciomercato Milan contatti per Federico Chiesa  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 agosto 2024), non solo Inter e Roma anche Geoffrey Moncada è sulle tracce di, in uscita dalla Juve.C’è anche ilsulle tracce dell’esterno in uscita dalla Juventus,. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha contattato direttamente l’agente del calciatore, Fali Ramadani. I rossoneri avrebbero, quindi, sondato la pista, prima di affondare eventualmente il colpo con la Juventus. L’attaccante 26enne è, infatti, stato messo ai margini da Thiago Motta. L’ex Fiorentina è una grandissima opportunità per il Diavolo, visto che dovrebbe lasciare la Juve per 15/20 milioni di euro. Sul giocatore, però, ci sono diversi top club, come Roma, Napoli, Lazio e Inter. C’è, poi, da tenere in considerazione la parentesi Premier League, che fa gola sia a, che al suo agente.