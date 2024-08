Avengers | The Kang Dynasty tutto quello che sappiamo sul film che non vedremo mai

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024): Thechesulche nonmai: Thedoveva essere uno dei momenti più importanti della Fase 6 del MCU. Quando i Marvel Studios hanno introdotto Colui che Rimane in Loki, sembrava che l’MCU stesse per accogliere un cattivo ancora più grande di Thanos. Tuttavia, lo studio ha fatto un passo falso aggiungendo la sua variante più nota,il Conquistatore, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nelviene sonoramente sconfitto dagli eroi del titolo. A peggiorare le cose, Jonathan Majors è stato licenziato dopo essere stato riconosciuto colpevole in un processo per violenza domestica ampiamente discusso.