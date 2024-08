Allerta Microalghe Tossiche a Ortona e San Vito | Rischio Divieti di Balneazione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chieti - L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta) ha rilevato una significativa presenza dipotenzialmente, Ostreopsis ovata, in due tratti di mare nei pressi delle coste die SanChietino. Le analisi, effettuate durante i controlli di routine all'inizio di agosto, indicano la possibilità didiin alcune aree. Nella zona costiera di, in particolare nel tratto a 350 metri a nord del fiume Moro, i risultati dei prelievi hanno mostrato una concentrazione di 42.600 cellule per litro d’acqua, superando ampiamente il limite di 30.000 cellule per litro fissato dal Ministero della Salute. Questo ha attivato la fase di emergenza secondo il piano di sorveglianza per la presenza di alghe, con potenziali restrizioni per lae l'intensificazione dei controlli da parte dell’Arta.