WWE | Dominik salva Liv dalla furia di Rhea Ripley

(Di martedì 6 agosto 2024) Uno dei momenti più iconici di questo SummerSlam è stato il tradimento diai danni di. Tale momento è stato suggellato dal bacio tra Mysterio e Liv Morgan. Quest’ultima, grazie al colpo basso rifilato daalla sua ex Mami, ha conservato la cintura di campionessa, stabilendo questa sua nuova curiosa amicizia. Nella puntata di ieri notte di Raw, la nuova versione del Judgment Day (costituita da, Liv, Jd e Carlito), ha estromesso ufficialmente dal gruppo Damien Priest, già tradito a SummerSlam, prontamente soccorso da. Un nuovo amore Proprio quando laha indirizzato le sue ire contro l’odiata Morgan, poco prima che la scaraventasse sul tavolo di commento,è corso are la sua nuova fiamma. Entrambi sono corsi via sullo stage, mettendosi al riparodella Eradicatrice.