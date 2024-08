Wi-fi gratuito alle sagre Arriva l’Ape ‘Carmela’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Nibble srl di Via Manara Valgimigli a San Piero in Bagno, network operante fra Romagna e Toscana, nel settore delle telecomunicazioni, che offre servizi di internet e telefonia per abitazioni e aziende, propone con "Ape Carmela" un versatile veicolo hotspot wi-fi mobile. "Carmela", è un’Ape Piaggio che ha il compito di consentire il collegamentoal web nelle più importantifra Romagna e Toscana, offrendo connettività veloce e gratuita a tutti i partecipanti. Inoltre, dall’autunno avrà un ruolo molto importante nel ridurre il "digital divide" di quei territori, prevalentemente montani, e limitare i disservizi digitali più gravi e duraturi.