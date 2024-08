The Legend of Zelda Echoes of Wisdom il nuovo trailer mostra nuovo gameplay!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) L’attesa è stata e sarà tutto sommato abbastanza corta dopo Tears of the Kingdom. Ben presto torneremo ad Hyrule in Theofof, titolo che ha per protagonista “attiva” la principessa. La leggendaria portatice di triforza si trova a dover salvare l’ex eroe Link dopo anni di passività più o meno pronunciata. Peraltro, sfruttando la sua forza magica come mai prima d’ora. Ansiosi di ricevere un qualsivoglia aggiornamento in attesa della pubblicazione il 26 settembre 2024, condividiamo con voi ildedicato al gioco. Non solo: anche il comunicato stampa inviatoci direttamente da Nintendo che ne racconta i contenuti in modo più approfondito! Theofof, il comunicato stampa Ecco a seguire il testo completo del comunicato stampa Nintendo.