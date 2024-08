Tassa di soggiorno verso l’aumento E potranno applicarla tutti i Comuni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Per sfruttare al massimo l‘ondata di turismo che sta spingendo l‘economia italiana ladipotrebbe venire estesa ache vorrannoe potrebbe diventare più cara. È, per ora, soltanto un‘ipotesi ma già messa nero su bianco in una bozza di decreto. E tanto basta alle imprese del settore alberghiero per salire sulle barricate e scagliarsi contro quello che considerano un tradimento del governo, anche perché il gettito dellamaggiorata potrebbe venire dirottato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, non più soltanto agli interventi nel settore del turismo come avviene adesso. La bozza della norma, che potrebbe essere inserita in un prossimo decreto (forse già domani nell‘ultimo Cdm prima della pausa estiva) ridisegna il perimetro del balzello pagato dai turisti. L‘imposta dipotrebbe essere estesa ai 7.