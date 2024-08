Tassa di soggiorno Cna Turismo e Commercio | Rimodulare l’applicazione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 agosto 2024) ROMA – La Cnaritiene opportunodelladi, in particolare per la fascia più bassa di prezzo. A tal proposito propone di limitare a non oltre cinque euro l’importo delladiper le camere dal costo fino a 200 euro. “È corretto applicare lain base al costo della camera, secondo una nostra richiesta, ma nel contempo – si legge in un comunicato di Cna– è doveroso tutelare le fasce più basse di prezzo e di conseguenza ilfamiliare. Il gettito della, inoltre, dev’essere imprescindibilmente vincolato ai servizi legati al, a esempio la riqualificazione di luoghi connessi alla mobilità, dalle stazioni ferroviarie agli aeroporti e ai porti”. L'articolodi, Cna: “” L'Opinionista.