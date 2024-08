Sviluppo e-commerce | sfide e opportunità per le PMI

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) Quali sono leper le PMI, e soprattutto leche si trovano ad affrontare, nel mondo dell’e-in continuo? Scopriamolo, con questo articolo dedicato L’e-rappresenta per molte PMI uno strumento non ancora esplorato per accedere a mercati più ampi, inclusi quelli internazionali, spesso inaccessibili tramite i canali tradizionali. Il passaggio alle vendite digitali non è però privo di. Le ha analizzate SAEP ICT, società specializzata nellodal 2009, fornendo una guida pratica per valutare con maggiore consapevolezza ledel commercio digitale.nellodi un e-per le PMI Le PMI, soprattutto quelle meno “attrezzate” dal punto di vista tecnologico, affrontano numerosi ostacoli nel creare e gestire una piattaforma e-di successo. Ecco alcune delle principali difficoltà.