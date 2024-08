Spiaggia libera inclusiva a Isola Sacra | botta e risposta Califano-Onorati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024) Fiumicino, 6 agosto 2024 – Ci siamo, domani 7 agosto verrà inaugurata la primaa Fiumicino(leggi qui). La “per tutti” è simbolo di inclusività è non ha colore politico. Tanta la soddisfazione espressa dalla consigliera regionale del Pd Lazio, Michelae dal vicesindaco di Fiumicino Giovanna, alla quale è seguito unrivendica l’iniziazione del progetto e parla della concretizzazione di “un percorso che avevamo fortemente voluto, iniziato da noi nella scorsa legislatura regionale, denominato ‘Accessibility on the Seaside’ e reso possibile grazie a un finanziamento dell’assessora al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado che ringrazio ancora, in partnership con vari ministeri nel settembre 2021 (Governo Draghi).