Roma | Mi stanno scassinando il portone di casa aiutatemi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 agosto 2024) Forti negli appartamentini, episodio la scorsa notte in Via Gregorio XI. Una banda di ladri ha provato ad entrare in unadi Via Gregorio XI ma non si è accorta che il proprietario aveva notato tutti i loro movimenti sospetti. L’intervento della Polizia – (ilcorrieredellacitta.com)“Correteprovando ad entrare nel mio appartamento“, questa la richiesta di aiuto giunta al 112 la scorsa notte proveniente da uno stabile di Via Gregorio XI. A lanciare l’allarme è stato il proprietario diche, mentre si trovava sul balcone, ha notato la banda di ladri mentre forzava ildi ingresso del palazzo. Dopodiché, una volta dentro al condominio, i malviventi si sono diretti proprio verso la suacercando di entrare.