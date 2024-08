Roma donna in auto uccisa con un colpo di pistola dal marito

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) A Fonte Nuova, nella provincia a nord-est di, unadi 72 anni è statacon almenodidal. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l’uomo, 73 anni, ha confessato il femminicidio. La vittima si chiamava Annarita Morelli. Il cadavere è stato trovato nel mattino di oggi, martedì 6 agosto, all’interno della sua, una Fiat Panda, in via Palombarese, nei pressi di un centro per anziani. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo, che hanno fermato ildellae lo hanno portato in caserma. L’uomo, in stato confusionale, avrebbe raccontato ad alcuni clienti di un bar vicino di essere stato lui a uccidere la moglie e a chiamare i Carabinieri. L’arma è stata sequestrata.