Rc Auto 403 € a giugno il prezzo medio +62% Vola a Roma | +93% Differenziale Napoli-Aosta | 264 €

(Di martedì 6 agosto 2024) La corsa dei prezzi della Rcrallenta ma non si ferma. Asecondo l’indagine Iper dell’Ivass che rileva i prezzi effettivi praticati dalle compagnie, ilsi e’ attestato a 403 euro, in rialzo del 6,2% su base annua in termini nominali e del 5,4% in termini reali. In aprile e maggio la crescita dei prezzi Rcera stata rispettivamente del 7,9 e del 6,8 per cento. Per gli assicurati che sono in classi di merito superiori alla prima l’incremento diè del 9,6 per cento. L’Ivass mette in evidenza i prezzi praticati in tutte le province italiane e nota come la provincia disia quella che aha registrato il rialzo maggiore: +9,3 per cento. Ildi premio traè di 264 euro, in aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente e in riduzione del 44,7% rispetto allo stesso periodo del 2014.