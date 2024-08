Raw 05 08 2024 Fallout from SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla CFG Bank Arena di Baltimore, Maryland. Lo show inizia con il nuovo World Heavyweight Champion Gunther che raggiunge il ring. Parla dei suoi successi nella WWE fino ad arrivare al nuovo titolo conquistato, dice che se il suo regno come Intercontinental Title è stato unico quello come World Heavyweight Champion lo sarà ancora di più. Può affrontare chiunque, e da oggi Raw e quel titolo appartengono a lui. Randy Orton lo interrompe, e si congratula subito con il campione. Lo dovrebbe ringraziare dato che è anche merito suo se è diventato quello che è ora. Lo ha sconfitto al King Of The Ringe aha sfruttato con successo la title show. Il finale del loro incontro non era chiaro e infatti Triple H gli ha concesso una possibilità per il titolo.