Pagelle Italia-Paesi Bassi 8-11 pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 | Marletta e Palmieri danno tutto

(Di martedì 6 agosto 2024)8-11Condorelli, senza voto. Tabani, voto 6,5: una delle veterane della compagine tricolore, oggi si disimpegna bene nella fase difensiva. Infatti le neerlandesi fanno gran fatica a trovare il centro dell’attacco. Galardi, voto 6,5: ha il merito di entrare in un momento tesissimo del match e siglare una rete fondamentale. Avegno, voto 5,5: un’Olimpiade non eccezionale per l’azzurra, anche oggi tanta fatica. Giustini, voto 5: non è stato l’appuntamento perfetto per la giovane atleta tricolore. Ci si aspettava di più, ma ha l’età giusta per dare spettacolo in futuro. Bettini, voto 6,5: anche oggi viene chiamata in causa spesso e volentieri dalle compagne. A corrente alterna riesce a realizzare (due reti su sette tiri). Picozzi, voto 6: tanto tanto lavoro in fase difensiva. Limitata offensivamente l’azzurra.