Monte dei Paschi di Siena primo semestre dell’anno con un utile di 116 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024)– Dati positivi per ildeldeidi. L’è di 1,159 miliardi di, dato in crescita dell’87,3% sullo stesso periodoscorso. Al 30 giugno 2024 il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2,031di, in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodoprecedente. Un dato legato alla crescita del margine di intermediazione primario, in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+8,3%) sia sulle commissioni nette (+9,8%). Risultano in crescita anche gli altri ricavi della gestione finanziaria e gli altri proventi e oneri di gestione. I dati emergono dal consiglio di amministrazione di BancadeidiSpa presieduto dall’avvocato Nicola Maione, che ha esaminato ed approvato i risultati al 30 giugno 2024 e il piano industriale 2024-2028.