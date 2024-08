Mattia Furlani raggiante e ambizioso | Un bronzo olimpico frutto di un percorso ma questo è solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Come è vincere una medaglia olimpica a 19 anni?prova a spiegarlo al termine di una serata magica per lui allo Stade de France, la casa di queste Olimpiadi 2024 di Parigi. L’azzurrino è colui che ha regalato all’Italia dell’atletica la prima medaglia a Cinque Cerchi nella Finale del salto in lungo. Una prestazione di qualità e consistenza, con la punta della misura a 8,34, e una serie notevole di salti abbondantemente oltre gli 8 metri e forse un nullo di pochissimo che avrebbe potuto regalargli anche qualcosa di più. Con i se e i ma non si fa la storia e non ci sono incertezze nel definireragazzo un talento incredibile,aldel proprio. La medaglia d’oro è andata al favorito n.