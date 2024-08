Lacrime per Sinner | Mi ha spezzato il cuore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 agosto 2024)per, poche ore dopo la vittoria della medaglia di bronzo da parte di Musetti è arrivato il commento di Jannik. La rivelazione Jannikadesso è in Canada pronto a difendere quel titolo al Master 1000 che ha conquistato l’anno scorso. E che, a differenza delle Olimpiadi, mette in palio dei punti per la classifica Atp nella quale è primo indiscusso da oltre due mesi.(Lapresse) – Ilveggente.itMa come sappiamo, per la sua rinuncia al torneo a cinque cerchi, l’azzurro è stato aspramente criticato così come era successo quando aveva deciso di rinunciare alla prima parte di Coppa Davis. Non sono mancati in questo periodo né i titolo di giornali e nemmeno le critiche social. Insomma, è stato un continuo attacco al tennista che per quanto fatto vedere e per la continuità che ha avuto è il più forte di tutti.