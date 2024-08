La sicurezza non conosce confini | Sinergia virtuosa e lungimirante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Un accordo per collaborare meglio su problemi condivisi e sulla gestione delle aree di confine. I sindaci di Cinisello Giacomo Ghilardi e di Monza Paolo Pilotto, con le loro polizie locali, hanno stretto nei giorni scorsi un’intesa per il controllo del territorio. In particolare, la collaborazione sarà attiva in ambito die contrasto al degrado. Tra gli obiettivi c’è anche la condivisione di proposte e progettazioni per migliorare l’inserimento territoriale e viabilistico di nuove opere infrastrutturali, come ad esempio il prolungamento delle linee metropolitane e le interconnessioni della tangenziale Nord di Milano. "Questa collaborazione ci consentirà di mettere in campo strategie condivise e interventi sinergici per affrontare in modo più efficace tematiche comuni, anche in vista dei progetti che interesseranno i nostri territori.