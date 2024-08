Ipanema le infradito cool dell’estate I modelli più belli da acquistare subito online

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024)e perfette per regalarci le giuste summer vibes: lesono l’ideale per affrontare la stagione estiva grazie a tantissimi colori,e rifiniture. Il bello di queste calzature è che sono comodissime, ma anche super resistenti. Si adattano a qualsiasi situazione (e look) trasformandosi nelle scarpe imperdibili da! Ia disposizione sono davvero tanti, soprattutto, dove grazie alle recensioni abbiamo costruito la nostra wishlist!, leper l’estate Considerate in passato come “semplici” scarpe da spiaggia, oggi lesono una validissima alternativa a mules e sandali. Adorate dalle star (Jennifer Lawrence le ha persino sfoggiate sul red carpet) e compagne inseparabili di tante serate estive, le scarpesono un vero e proprio must have. Le loro origini, d’altronde, sono piuttosto lontane.