Incendio in piena notte nel Fermano | evacuate tre famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Santa Vittoria In Matenano (Fermo), 6 Agosto 2024 –inin contrada Radaldo di Santa Vittoria in Matenano,tre. A dare l’allarme intorno alle 22,45 di ieri proprio i residenti che vivevano all’interno di tre appartamenti ricavati dalla ristrutturazione di un ex convento non lontano dal cimitero: un famiglia di extracomunitari con 5 bambini, una famiglia con tre bambini e una donna che invece vive sola. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco di Fermo e Amandola che, sono stati impegnati fino circa alle 4 di questa mattina per spegnere l’. Le fiamme che si sono innalzate nel cielo notturno erano visibili a diversi chilometri di distanza.