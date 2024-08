Estate dalle carote alle creme naturali | impazza la tintarella ‘green’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024): da prodotti e cibi a base dia base di kiwi, questo è l’anno dellaL’italiana si tinge di verde, non solo per i suoi paesaggi rigogliosi ma anche per le scelte di consumo consapevole dei suoi abitanti. La tendenza allagreen sta prendendo sempre più piede, con un approccio che unisce benessere e rispetto per l’ambiente.green -Ansa- Notizie.comSecondo recenti indagini condotte da Coldiretti/Ixè, quasi quattro italiani su dieci (39%) hanno scelto di arricchire la propria dieta con frutta e verdura che favoriscono l’abbronzatura., ricche di beta-ne, e radicchio sono solo alcuni degli alimenti prediletti da chi desidera ottenere una pelle dorata proteggendosi al contempo dai danni del sole.