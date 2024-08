Emiliano impugna alla Consulta la legge sull’Autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 agosto 2024) BARI – Il Presidente della Regione Puglia, Michele, ha deciso dire dinanziCorte costituzionale laCalderoli recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomiadelle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, per lesione della sfera di competenza delle Regioni, come previsto dall’articolo 127, comma 2, della Costituzione. La Giunta ha affidato ieri l’incarico all’avvocato Massimo Luciani, uno dei massimi costituzionalisti italiani, e al capo dell’Avvocatura regionale Rossana Lanza che coordina il gruppo per lo studio dell’autonomiaistituito dal presidente della Regione.