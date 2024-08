Celta | IIaix Moriba si avvicina al Celta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-05 23:19:52 Giorni caldissimi per il calcio iberico! SÌSe riusciranno a superare le ultime lacune nella negoziazione,diventerà il centrocampista che ha affermato Claudio Giraldez e che risponde al profilo di calciatore con fisico e buona gestione della palla che l’allenatore desidera. Il 21enne ispano-guineano, ex calciatore Barcellona, Valenza E Getafearriverebbe in prestito da Lipsia, con il quale vige un principio di accordo. Sarebbe la seconda incorporazione celtica, dopo anche il trasferimento del Borja Iglesias. Le prime riluttanze sul suo rendimento, che non è riuscito a sfruttare nei suoi anni nell’élite, non preoccupano vista la convinzione che Claudio Giráldez saprà ottenere il massimo da lui. Quello che era una delle perle della cava del Barça dovrebbe diventare nelle prossime ore un calciatore del Celtic, questa almeno l’intenzione.