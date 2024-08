Cambium Networks e Cal net | reti fixed wireless per le località non connesse

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano, 6 agosto 2024 –e Cal.net, uno dei principali fornitori di servizi televisivi, telefonici e a banda larga ad alta velocità nella Central Valley e nelle zone rurali della California settentrionale, hanno annunciato oggi la realizzazione di una rete di accesso(FWA) a 6 GHz. Questa installazione segna una pietra miliare significativa per fornire finalmente connettività affidabile e ad alta velocità alle comunità poco servite. Lo spettro a 6 GHz, ora approvato per l’uso all’aperto sia del Wi-Fi che dell’FWA dalla FCC e dall’ISED canadese, risolve la congestione dello spettro a 5 GHz offrendo una quantità sostanziale di spettro pulito, pari a 850 MHz negli Stati Uniti e 950 MHz in Canada.