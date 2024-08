Borse Ue in ripresa Milano -060%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 17.45 Dopo il lunedì nero, chiusura contrastata per leeuropee al termine di una seduta in altalena., che aveva aperto in territorio positivo, chiude in calo con l'Ftse Mib a -0,60%. Le piazze del Vecchio Continente hanno ridotto le perdite grazie all'accelerazione di Wall Street. Chiudono poco sopra la parità Londra (+0,23%) e Francoforte (+0,09%). In calo Parigi (-0,27%). Tokyo ha centrato il rimbalzo (+10,23%) dopo il crollo di ieri.