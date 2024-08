Bologna si pente di aver lasciato la ragazza e la minaccia | braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Si era pentito dichiuso la relazione, e così ha cominciato a seguire l'ex compagna, facendo appostamenti fuori dal suo appartamento, per poi insultarla erla. E' successo a San Lazzaro di Savena, dove i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione dela un 25enne italiano, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ora indagato per atti persecutori enei confronti della ex fidanzata. La, una 21enne straniera, ha presentato querela a causa delle continue condotte violente e minacciose del suo ex compagno, il quale aveva deciso di interrompere la relazione dopo un anno. Pentitosi della scelta, però, aveva tentato di riallacciare i rapporti con la donna, che ha sua volta ha rifiutato.