Azioni btp criptovalute | come difendersi dal crollo delle borse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – È panic selling. La giornata del 5 agosto è stata un vero e proprio lunedì nero per i mercati, tra la rivalutazione dello yen e lo spettro di una recessione Usa. Dopo gli accenni di giovedì, l’indice Nikkei di Tokyo è sceso del 12,4%, mentre Wall Street ha avuto unapeggiori perdite in quasi due anni, con il Dow Jones a -2,60%, il Nasdaq a -3,43% e l’indice S&P 500 a -3%. Si salvano dal panic selling Snam +2%, Terna, Italgas, Hera, Erg In Europa, Piazza Affari è la peggiore: Milano chiude a -2,27% dopo aver perso fino al 4,3%, bruciando fino a 15 miliardi; e Parigi, Francoforte e Londra non sono da meno. Il tutto, con la paura di un’escalation del conflitto in Medio Oriente sullo sfondo. Gli investitori ora temono per i propri risparmi e si chiedono se è giusto vendere le, ma gli esperti avvertono: nessun panico.