Acque putride e atleti come barboni | la Francia esce con le ossa rotte da queste Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Immaginate di avere una figlia o un figlio. Immaginate che vi chieda di andare a fare un bagno nella Senna (o nel Tevere, o in qualunque fiume che attraversa una Capitale o grosso centro urbano). Voi, ovviamente, oltre a negare in maniera assoluta il permesso, vi chiedereste se lui o lei stessero bene con la testa, se fossero completamente impazziti o incoscienti. Bene, ora pensate che la scelta di immergere deglidove nessuno immergerebbe neppure una canna provenga dal Comitato Organizzatore delle, spinto dal Presidente francese e con l’ovvia benedizione del Cio in base al principio che chi mette i soldi comanda e i soldi li ha messi la