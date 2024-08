Venezia 2024 | un festival rivoluzionario all’insegna della serialità

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’81sima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di(al Lido al 28/08/al 7/09/) si preannuncia una delle edizioni più ricche e monumentali degli ultimi tempi. Questo è quello che verrebbe da dire leggendo il programma di81 annunciato dal direttore artisticorassegna Alberto Barbera lo scorso 23 luglio. Sì, perché mai prima d’ora si era vista una selezione ufficiale così ricca di titoli di enorme interesse, tra concorso, fuori concorso e le altre selezioni parallele, e soprattutto mai si era vista una lista di film in competizione con una durata media così elevata. Tra i 21 titoli in lizza per l’ambitissimo Leone d’oro, sono ben dodici le pellicole che superano le due di minutaggio, di cui uno (The Brutalist di Brady Corbet) addirittura oltre le tre ore e mezza.