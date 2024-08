Uno specchio nel posto sbagliato e in casa nostra è esploso l’inferno È qualcosa a cui non penseresti mai | l’avvertimento di Sam e Michael

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il caldo eccessivo può fare brutti scherzi. Cali di pressione, sudorazione, stress. Ma non solo, perché anche gli oggetti che riflettono la luce possono causare danni. Occhio, quindi, agli specchi vicino alle finestre, perché anche un riflesso potrebbe dare il via a un incendio. È quanto successo a una coppia britannica di Rochester, la cuiè stata divorata dalle fiamme, divampate da unoper il make-upvicino a una finestra nella camera matrimoniale. “Èa cui nonmai”, ha detto Sam Wilkinson, infermiera di 48 anni, al South West News Service. “Ero a lavoro nel mio ufficio, che è proprio sotto la stanza che ha preso fuoco. Sentivo una strana puzza, come un toast bruciato – ha detto il compagno di Sam,-. Sono andato a controllare sesi stesse surriscaldando e poi sono sceso di sotto a controllare se qualcuno stesse cucinando.