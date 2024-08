Uccide la moglie poi si dà alla fuga e investe due donne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo aver ucciso sua, un uomo è fuggito di casa sfrecciando con la macchina e ha volontariamente investito altre dueUn uomo in Giappone è stato arrestato per aver scatenato il caos all'interno della città di Onomichi, nella prefettura di Hiroshima. La persona in questione, Yukitoshi Okimoto, è un disoccupato di 40 anni che lo scorso venerdì, intorno alle 5.30 del mattino, è stato artefice di crimini che gli costeranno molti anni di galera. La storia ha inizia dentro la sua abitazione, quando tra lui e lascoppia un diverbio che in pochi minuti degenera. La situazione tra i due si fa rapidamente calda e pesante fino a quando Okimoto non afferra un coltello e la colpisce. Un gesto irrazionale e gravissimo che lui stesso denuncia immediatamentepolizia. Un uomosuae fugge in macchinando due