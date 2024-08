Triathlon Claire Michel vittima della Senna | il Belgio ritira la squadra dalla staffetta mista delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) La “famigerata” acquaha mietuto la prima, ovviamente, per modo di dire, ma i timori sono stati confermati. Il livello, spesso sotto gli standard minimi, di balneabilità del fiumecapitale francese aveva costretto gli organizzatori a cancellare allenamenti e finale maschile didei Giochi Olimpici 2024. Nella giornata successiva, quindi, il programma aveva proposto le finali dei due comparti con la garanzia che le acquefosse tornate a norma. Ma, come annunciatobelga di, le cose non sono andate nella giusta direzione. Unasue atlete,, è infatti stata ricoverata per un malore nel centro clinico del Villaggio Olimpico, è stata trattata ed sarebbe poi ritornata nella sua camera. La motivazione di questa visita? La più temuta: infezione da escherichia coli.