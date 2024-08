Tragedia sfiorata nel Salento Tenta furto in una cabina Enel ma resta folgorato | ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024)nelnel primo pomeriggio di oggi a Melissano. Un 43enne del luogo, noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, hato di rubare cavi di rame da unaelettrica situata nei pressi di via Monte Bianco. L’uomo, dopo aver forzato la porta della, è rimasto. Fortunatamente, l’incidente non si è rivelato letale. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’“Ferrari” di Casarano, dove ha riportato ustioni alle mani e un forte stato confusionale, ma non è in pericolo di vita.nel, 43enneinSul luogo dell’incidente è dellanel, sono intervenuti i vigili del fuoco del distacco provinciale di Gallipoli, i carabinieri della stazione di Melissano e quelli della compagnia di Casarano che hanno avviato le indagini.