Traffico Roma del 05-08-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 5 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi al 25 agosto è in programma una nuova fase di lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore per quel che riguarda la rete è previsto il normale servizio tram per le linee 214 mentre i collegamenti 358 e 19 saranno sostituiti in tutto in parte da bussa sempre da oggi nell’ambito dei lavori che stanno interessando La sopraelevata sarà chiusa la sede tranviaria di Scalo San Lorenzo proseguono gli interventi di ammodernamento lungo la linea della metropolitana alle chiusure serali anticipate già in atto dalla domenica al giovedì dal 10 al 25 agosto Si aggiungerà allo stop lungo la tratta termini Battistini il servizio Sara assicurato da bus navetta Sempre lungo la linea del metro dal 19 agosto per lavori di restyling chiuderà la stazione Furio Camillo ricordiamo che al momento sono ...