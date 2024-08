Toscana in festa | Rossetti d’oro nello skeet misto Ponte Buggianese esulta per il suo Gabriele

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – La Valdinievoleperalle Olimpiadi di Parigi. E’ oro per lui in coppia con l’umbra Diana Bacosi. Una gara ad altissima tensione, ma lla fine appunto la Valdinievole e lapossonore per un atleta che già aveva ottenuto un oro pesantissimo alle Olimpiadi di Rio De Janeiro. Il compianto padre Bruno, scomparso nel 2018, è stato un riferimento per il tiro a volo italiano. Aveva vinto il bronzo nella stessa specialità a Barcellona ‘92. La coppia italiana ha battuto gli americani Smith e Hancock per 45-44. Decisiva l'ultima serie in cui Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli.