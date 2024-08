Sella Henderson è vicino Cento attende la firma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Matrimonio ad un passo? Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, che nel mercato sono sempre all’ordine del giorno, parrebbe proprio di sì. Stiamo parlando della trattativa tra lae l’esterno americano Terry(nella foto), che nelle ultime ore avrebbe registrato una decisa accelerata. Tanto che, ieri, si vociferava anche di un imminente annuncio in casa biancorossa del colpo che completerebbe il roster a disposizione di coach Di Paolantonio. Un giocatore con esperienza di Italia e di Europa, che ha giocato un po’ ovunque e che nell’ultima stagione era addirittura in Nuova Zelanda. Classe 1994, già visto in Italia con le maglie di Verona e Latina, reduce da una stagione in Nuova Zelanda con i Wellington Saints, nella quale ha chiuso con 18.