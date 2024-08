Riapre il ’Cortile di Francesco’ News e intelligenza artificiale al centro del confronto di Assisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) È conto alla rovescia per ildialla sua decima edizione. L’appuntamento annuale nel segno della fraternità, promosso dai frati minori conventuali della Basilica di San Francesco, nell’ottavo centenario delle stimmate di san Francesco, avrà per titolo "CorporalMente". Articolato il programma, con un’anteprima l’8 settembre, quando nella splendida cornice della Basilica di San Francesco di, Alessandro Baricco parlerà del rapporto tra la mente e il corpo per seguire il filo rosso degli itinerari francescani; l’evento, in prima assoluta, è organizzato dal Cortile di Francesco e Umbria Green Festival.