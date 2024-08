Parigi 2024 Asia D’Amato | Scoppiata in lacrime felicissima per Alice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Appena è finita la gara sonoin, ho capito che avrebbe potuto vincere la medaglia. Ci speravo e ci credevo, non potrei essere più felice per lei: dopo tutto quello che abbiamo passato siamo riuscite ad andare avanti ed è giusto che si sia presa questa medaglia individuale, non vedo l’ora di abbracciarla”. Lo ha detto, sorella diche ha vinto la medaglia d’oro oggi alla trave alle Olimpiadi di, commentando il trionfo della gemella che non può accompagnare in gara ai Giochi a causa di un infortunio al legamento crociato che non le ha consentito di provare a migliorare il quarto posto di Tokyo.: “inper” SportFace.