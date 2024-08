Parigi 2024 arrampicata sportiva Beatrice Colli eliminata col personale nello speed femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024)alle Olimpiadi di. L’azzurra ha debuttato alle 13:00 nelle qualificazioni con le due run che hanno definito, in base ai tempi migliori, la classifica di partenza delle atlete per la fase successiva. L’azzurra ha aperto con un 8.18 e ha chiuso con 10.51. Per lei c’è l’undicesima posizione e un sorteggio di ferro. Alle eliminatorie infattideve vedersela contro la cinese Yafei Zhou, che vince la gara in 6.55.abbassa ila 6.84, ma deve salutare la competizione visto che il suo crono non è sufficiente per l’unico ripescaggio. A passare con la ‘q’ minuscola è infatti l’indonesiana Rajiah Sallsabillah. Qualificate anche le sette vincitrici delle sfide. A partire dalla polacca Aleksandra Miroslava che in qualifica ha fatto segnare il record del mondo a 6.06 e che poi si è ripetuta con un 6.10.